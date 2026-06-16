В Украине срочно объявили I уровень опасности: непогода охватит почти всю страну (карта)

Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах.

В Украине на 16 июня срочно объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода, по данным синоптиков, ухудшится уже в ближайшее время почти по всей стране.

"В ближайшие часы и до конца суток 16 июня в западных областях (кроме Закарпатья) порывы ветра 15–20 м/с, на остальной территории грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

Видео дня

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

В столице в ближайший час и до конца суток также ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м/с

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.

Погода сегодня - прогноз на 16 июня

Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Днем местами по всей стране пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Температура в большинстве областей +17°...+22°, а в Закарпатье, на юге и востоке страны - до +26°. В Киеве столбики термометров покажут +19°....+21°.

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