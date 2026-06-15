16 июня украинцев порадует 'температурный рахат-лукум', - синоптик Диденко

Во вторник, 16 июня, в Украине продолжатся небольие дожди, но температура порадует комфортным теплом. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха – рахат-лукум, в течение дня 16 июня ожидается +19...+24 градуса, на востоке и юге Украины +22...+26 градусов", – прогнозирует она.
В целом, по ее словам, в Украине снова будет преобладать влажная воздушная масса, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами.
На западе страны и в южной части дожди будут чаще сменяться прояснениями, то есть ожидается меньшая интенсивность осадков.
Ветер во вторник ожидается умеренный, только на западе и севере возможны более сильные порывы до 12-14 метров в секунду.
Погода в Киеве
В Киеве, по данным Натальи Диденко, завтра пройдет дождь, местами с грозой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+20 градусов.
"Ветер будет немного порывистым, резким, с запада", – подчеркнула эксперт по погоде.
В Украину возвращается летнее тепло
По данным Погода УНИАН, температура будет постепенно повышаться в течение всей недели. Уже на выходных столбики термометров будут показывать +25°...+28°, а на западе и юге будет до +30°. Также постепенно прекратятся осадки, а солнца станет все больше.