В целом этой зимой в Украине средняя за три месяца температура должна быть выше нормы на 1,5-2 градуса.

Предполагается, что декабрь в Украине будет теплый, в первой декаде месяца ожидается дефицит осадков. Об этом в комментарии УНИАН рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"По всем расчетам - декабрь в Украине будет теплый. С аномалией температуры от 2 до даже 3-5 градусов. Мы в своем прогнозе дали, что среднемесячная температура будет выше климатической нормы, средней за 30 лет, на два градуса", - сказала Голеня.

Осадки ожидаются в пределах 80-100% от нормы, впрочем, есть также расчеты, согласно которым в декабре будет дефицит осадков, то есть менее 80%.

Какой будет первая декада декабря

"Первая декада декабря точно будет теплой. И с дефицитом осадков. То есть будет преобладать погода без осадков, только с туманами. Температурный фон преимущественно положительный. Только с 6 по 10 декабря прогнозируют небольшие минусы ночью", - отметила метеоролог.

В целом же, добавила она, температурный фон остается в пределах 2-8 градусов тепла в большинстве областей. На юге страны - до 10-12 тепла.

Как продолжится месяц

Относительно второй и третьей декад декабря Голеня отметила: пока предполагается, что температурный фон так и будет повышен:

"Но мы знаем, что он не может быть все время выше. Должны быть колебания температуры".

Так, добавила метеоролог, не исключено, что температурный фон будет медленно снижаться, переходя в небольшие минусы ночной температуры и небольшие плюсы дневной.

Какой будет зима в целом

Голеня отметила, что большинство расчетов, в частности по Европе и по территории Украины указывают на то, что зима будет теплой.

"Большинство расчетов на зиму в целом, на три месяца, - средняя за три месяца температура выше средних многолетних значений. То есть выше нормы по территории Украины на 1,5-2 градуса", - рассказала она.

Погода в Украине

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что погода в декабре в нашей стране будет контрастной: в части регионов будет мороз, а в части - аномальное тепло. В то же время снега, по его словам, пока не стоит ожидать.

Кибальчич отметил, что в начале декабря сохранится преимущественно сухая и комфортная погода, а с 5 числа уже придет похолодание. В частности, на севере и востоке ночью ожидается мороз до -1...-7 градусов.

