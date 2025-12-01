Согласно прогнозу ветер будет достаточно слабый - интенсивностью всего 3-8 м/c.

В первую неделю декабря погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков ожидать не стоит. Также будет царить достаточно теплая воздушная масса как для этого времени года. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Как рассказала синоптик Наталья Птуха, в течение следующих нескольких суток на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления, центр которого будет на восток от территории Украины, то есть мы будем находиться в его западной периферии.

"Поэтому у нас будет царить более облачная погода, влажная, но без существенных осадков. Только завтра по территории Украины местами может быть небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. И за счет такой повышенной влажности ночью, утром, а также в первой половине дня могут образовываться туманы", - подчеркнула она.

Согласно прогнозу воздушные потоки будут достаточно слабые - интенсивностью всего 3-8 м/c, но преобладать они будут преимущественно с юго-востока и востока.

"Температурные показатели также будут достаточно однообразны. В ночные часы они составят 0...5 °С тепла, немного ниже в Карпатах - 1...3 °С мороза, а также в ночь на 4 декабря еще в восточных областях 1...3 °С мороза", - рассказала Птуха.

По ее словам, дневные максимумы в течение следующих нескольких дней будут в пределах +3...+8 °С. Теплее всего будет в южной части: в ночные часы - +4...+9 °С, а дневные максимумы составят +7...+12 °С.

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какая будет погода в декабре. По его прогнозу, в начале месяца в целом сохранится в основном сухая и комфортная погода, температура воздуха будет аномально высокой. Однако с 5 числа на севере и востоке ночью ожидается мороз - до -1...-7°С, хотя днем температура будет колебаться около 0°С.

