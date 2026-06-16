В Киев идет потепление (график)

Сегодня в столице будет самый холодный день этой рабочей недели.

Сегодня, 16 июня, в Киеве ожидается самый холодный день этой недели, но уже с завтрашнего дня температура в столице начнет повышаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"16–20 июня в Киевской области и в г. Киеве погода постепенно будет меняться в лучшую сторону: дождей станет меньше, а температура будет повышаться как ночью, так и днем, наиболее ощутимо 20 июня", – говорят синоптики.

Будет поступать влажный прохладный воздух с запада и северо-запада, поэтому после прогрева днем будут образовываться конвективные облака, которые местами будут вызывать летние кратковременные дожди, кое-где в сопровождении гроз. Ночью атмосфера будет успокаиваться, поэтому осадков в темное время суток не ожидается.

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Ночами температура будет расти медленнее. По Киевской области ожидается от +8°...+13° 16 июня до +13°...+18° 20 июня. Днем рост температуры будет несколько более стремительным: от +17°...+22° до +23°...+28°.

Потепление в Украине – что известно

В ближайшие дни потепление ожидается не только в столице, но и по всей Украине.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже в ближайшие выходные в нашей стране станет теплее, температура будет повышаться до +24...+29 градусов, а дождей станет меньше.

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