16 июня в Киеве грянет дождь с грозой

Во вторник, 16 июня, киевлян ждет свежий летний день с дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице ожидается переменная облачность. Температура ночью около +13°, а днем воздух прогреется до +20°. Ожидается дождь и местами - гроза.
Ветер со скоростью 7-12 м/с добавит ощущение свежести. Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба.
Погода 16 июня
Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
В Тернополе 16 июня ночью +11°, днем +20°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +11°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +23°, переменная облачность.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +10°, днем +22°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +11°...+19°, переменная облачность, дождь.
В Житомире во вторник ночью +11°, днем +19°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+20°, переменная облачность, дождь.
В Черкассах завтра ночью +13°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+23°, небольшой дождь.
В Одессе 16 июня - ясно, температура ночью +17°, днем +23°.
В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +24°, небольшой дождь, переменная облачность.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +25°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +23°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +17°...+24°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +24°.
В Северодонецке - небольшая облачность, дождь, температура ночью +12°, днем +25°.