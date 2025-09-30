По прогнозам синоптиков, следующие сутки для Одесской области также будут сложными.

В Одессе 30 сентября зафиксировано стихийное явление красного уровня опасности, а 1 октября, по прогнозу синоптиков, тоже будет идти дождь. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"За сутки 30 сентября во многих районах Одесской области количество осадков превысило месячную норму. В Одессе зарегистрировано стихийное явление красного уровня опасности – 94 мм осадков", – говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности. В частности, ближайшие 1-3 часа ожидается ветер северный 15-20 м/с. Указанный прогноз сохранится до конца ночи 1 октября.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на 21:00 вторника, в области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. К ним привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС. Задействовано 85 единиц специальной техники, в том числе спасательной.

"Спасен 231 человек, эвакуированы из воды 46 единиц техники, в том числе три автомобиля скорой медицинской помощи. Несмотря на сложные погодные условия, в течение дня энергетикам удалось вернуть свет для 66,6 тыс. семей в 131 населенном пункте Одесской области. Временно без света остаются еще 23,7 тыс. потребителей... К сожалению, по прогнозам синоптиков, следующие сутки для Одесской области также будут сложными из-за значительных осадков", – отметил чиновник.

По его словам, самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Чиновник утверждает, что ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи, несмотря на затяжной ливень, подтопленные дороги и проезды.

По состоянию на сейчас, системы водоснабжения и газоснабжения области работают в штатном режиме.

По данным мэрии Одессы, перекрыто и затруднено движение на десятках улиц. В региональном главке ГСЧС рассказали, что в течение дня получили более 2 тыс. звонков с просьбой о помощи. По состоянию на 23:00 спасение людей продолжается.

Местные Telegram-каналы пишут, что на улице Балковской в Одессе найден человек, который утонул в потоке воды. Также сообщается, что во время ливня пропала девушка, сейчас продолжаются ее поиски. Это также подтвердили в ГСЧС.

В Киевском районе города из-за ливня размыло асфальт и в огромную дыру провалился маршрутный автобус и легковой автомобиль, информируют в одном из пабликов.

Непогода в Одессе

Как писал УНИАН, в Одессе с ночи продолжается непогода – ливень не прекращается. Вечером 30 сентября остановились все трамваи и троллейбусы, тысячи людей застряли в пробках и не могли добраться домой.

Ливень смыл некоторые торговые киоски, многие улицы в городе затоплены, и стали непроездными и непроходимыми. Людям местами приходится передвигаться по пояс в воде.

По состоянию на 18:00 в Одессе было зафиксировано выпадение 1,5-месячной нормы осадков.

