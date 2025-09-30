В городе менее чем за сутки выпала 1,5-месячная норма осадков.

В Одессе продолжается непогода - сильный дождь, который начался ночью 30 сентября, не прекращается. Как передает корреспондент УНИАН, периодически он переходит в мощный ливень.

По данным мэра города Геннадия Труханова, по состоянию на 18.00 в Одессе уже зафиксировано выпадение 1,5- месячной нормы осадков, и прогнозируют их еще больше. Синоптики объявили в Одессе штормовое предупреждение III (красного) уровня. В ближайшие часы дождь достигнет критерия "чрезвычайный дождь" с осадками более 80 мм.

Многие улицы в городе затоплены, и стали непроездными и непроходимыми. Они превратились в реки и озера, людям приходится передвигаться местами по пояс в воде. В сеть очевидцы выкладывают видео, как молодые ребята спасают женщин, которых едва не унесло сильным потоком воды. Видно, как потоки сбивают людей с ног, они зовут на помощь. В частности, когда местная женщина пыталась перейти дорогу, то упала и наглоталась воды. Люди пишут, что врачи диагностировали у нее частичное утопление.

На одном из видео видно, как сорвало потоком воды киоск с шаурмой и он поплыл по улице. Согласно сообщению, это произошло на улице Балковской.

Из-за ливня уже остановился весь общественный электротранспорт - трамваи и троллейбусы, машины затоплены.

По словам местных жителей, в городе из-за ливня происходит что-то "невероятное". В разных районах Одессы и пригорода подтоплены десятки частных домов, подвалов многоэтажек, магазинов и тому подобное. Очевидцы сообщили УНИАН, что стоят в пробке в районе Пересыпского моста уже более часа.

"Стоим в воде, не можем проехать... Действительно стихийное бедствие", - рассказала жительница Пересипского района, которая из центра города не может добраться до своего дома.

Сейчас на улицах вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления и тому подобное.

Людей просят выбирать безопасные маршруты, без необходимости не покидать свои дома.

Отключение света

Также зафиксированы отключения света, которые произошли из-за непогоды. По данным ДТЭК Одесские электросети, самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются и будут продолжаться в течение ночи несмотря на затяжной ливень, подтопленные дороги и проезды. Говорится, что привлечены все необходимые бригады. По состоянию на 18:00, вторника без света остаются 23,7 тыс. клиентов компании в 18 селах и городках.

Энергетики предостерегают, что ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи.

Школы будут работать дистанционно

Завтра, 1 октября, учреждения общего среднего образования Одессы будут работать в дистанционном формате.

Как сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, такое решение принято из-за необходимости ликвидировать последствия непогоды: в части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий.

В то же время функционирование дежурных групп и классов начальной школы будет обеспечено.

Больше о ситуации в Одессе

Как писал УНИАН, в Одессе из-за ливня, который начался ночью, утром уже была подтоплена часть улиц, отключались светофоры, на нескольких маршрутах общественный электротранспорт прекращал курсировать. Люди сообщали об "озерах", образовавшихся из-за дождя, и говорили, что не могут выйти из дома. В мэрии сказали, что сотни коммунальщиков пытаются устранить последствия непогоды. Подобная ситуация была в городе Черноморск.

