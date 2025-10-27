В столице есть вероятность небольшого дождя.

Начало недели в Киеве будет прохладным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

27 октября утром столбики термометров покажут +6°, а днем температура максимально повысится до +10°...+12°. Ожидается облачная погода с прояснениями, есть вероятность небольшого дождя.

Атмосферное давление сильно пониженное, 736-737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, 5-10 м/с.

Погода 27 октября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 27 октября ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +3°...+13°, пасмурно, дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +3°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +4°...+13°, дождь.

В Одессе 27 октября - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +7°, днем +14°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +7°...+16°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, дождь , температура ночью +8°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +14°.

