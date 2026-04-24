Непогода накрывает Украину: 9 областей в опасности (карта)

Синоптики объявили первый уровень опасности на сегодня, 24 апреля.

В ряде областей Украины на пятницу, 24 апреля, объявлен повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 24 апреля в Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра, 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская.

Погода сегодня – прогноз на 24 апреля

Сегодня с севера Европы на территорию Украины распространится новая порция холодного воздуха. Поэтому дневная температура также немного снизится, особенно на северо-востоке.

В зоне влияния атмосферного фронта на востоке, юго-востоке страны и в Сумской области ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет без осадков. Днем в Прикарпатских и восточных областях будет усиливаться ветер.

Облачно с прояснениями. На востоке ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ветер будет 7-12 м/с, днем в Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура днем составит +7°...+12°, на северо-востоке и востоке страны похолодает до +4°...+9°.

