'Будь оно неладно': синоптик Диденко рассказала о погоде на 24 апреля

Она предупредила украинцев, что пока не ожидается значительного потепления.

Пятница, 24 апреля, в Украине будет ветреной, но осадков станет меньше – дожди пройдут только в восточных областях.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, ветер в этот день будет северо-западного происхождения и достигнет порывов 7-14, а местами и штормовых 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха останется низкой: ночью - 2-6 градусов тепла, при прояснениях, местами заморозки; днем - 6-12 градусов тепла.

"В Киеве 24 апреля без осадков, но сильный северо-западный ветер! Ближайшей ночью снова холодина, будь оно неладно, возможны заморозки, днем в пятницу +8, +9 градусов", - сообщила Диденко и добавила, что значительного потепления пока не предвидится.

Как сообщалось ранее, Вазира Мартазинова, профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины (отдел физики атмосферы), отметила, что летом этого года будет достаточно дождей.

Жара летом будет наблюдаться лишь в отдельные дни. Таким образом, высокая температура не будет держаться, и в целом лето этого года будет очень похожим на прошлый.

