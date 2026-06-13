Сегодня в Украине станет еще прохладнее, дожди не отступят

На востоке разогреет до летних +27°...+29°, но на западе будет свежо.

В субботу, 13 июня, погода в Украине будет неустойчивой. Практически по всей старне в течение суток пройдут дожди, местами не исключены грозы, град и шквалы до 20 м/с. Температура ожидается от прохладных +17°...+19° на западе, до летних +26°...+28° на востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет свежее всего. Тут столбики термометров покажут сдержанные +17°...+21°. Ожидается переменная облачность с периодическими дождями.

На севере Украины 13 июня ожидается переменная облачность и небольшие дожди при температуре +18°...+22°.

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На востоке суббота будет очень теплой. Тут пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +24°...+28°.

В центральных областях также пройдут дожди, а тепло распределится неравномерно. Прохладнее всего будет в Винницкой области, +18°...+20°. На остальной территории еще задержится тепло +20°...+24°.

В южной части Украины 13 июня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Температура тут будет от +20°...+22° в Одесской области до +23°...+25° на Николаевщине.

13 июня - какой сегодня праздник, приметы погоды

13 июня - святых мучеников Акилины и Трифилия. По приметам, если на рассвете небо ясное, то будет хорошая погода.

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