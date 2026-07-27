Магнитные бури 27 июля: будет ли шторм в начале недели (график)

На выходных ученые зафиксировали несколько солнечных вспышек.

Новая рабочая неделя начнется без магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По информации портала, на выходных на Солцне произошло несколько вспышек, но на данный момент они не угрожают нашей планете.

По предварительным прогнозам, 28 и 29 июля геомагнитная обстановка также будет спокойной - без магнитных бурь.

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Астрономы обнаружили странный объект, который даже не знают, как назвать - что известно

Астрономы обнаружили необычный объект, который может стать первым подтвержденным спутником за пределами Солнечной системы.

Небесное тело оказалось настолько необычным, что ученые пока не могут точно определить его статус. Оно достаточно массивное, чтобы считаться планетой, но при этом не обращается вокруг звезды. Вместо этого объект вращается вокруг коричневого карлика – несостоявшейся звезды, которая сама обращается вокруг более крупной звезды.

Из-за такой уникальной конфигурации исследователи временно назвали его экзоспутником. По словам авторов работы, привычные определения "планета" и "спутник" здесь уже не работают.

До сих пор астрономы обнаружили более 6 тысяч экзопланет, однако существование ни одного экзоспутника не было надежно подтверждено. Если открытие подтвердится, оно станет первым в истории и поможет лучше понять, как формируются сложные звездные системы.

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