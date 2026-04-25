25 апреля в Украине неожиданно потеплеет

Но все равно будет ветрено.

Сегодня, 25 апреля, температура по всей Украине повысится до +13°...+17°, только на северо-востоке будет свежее. Сильный ветер немного скрадет ощущение тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, будет сухо, только на севере Украины местами пройдут небольшие дожди. Потепление будет кратковременный и уже в воскресенье температура во многих областях снова упадет до +7°...+10°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня столбики термометров поднимутся до +13°...+17°. Без осадков.

На севере Украины сегодня ожидается +13°...+15° и местами тут, особенно в Житомирской области, покапают небольшие дожди.

Жителей восточных областей сегодня ждет облачная погода с прояснениями, без осадков. Тепло распределится неравномерно: в Луганской и Донецкой областях будет +12°...+15°, а на Харьковщине +11°...+13°.

В центральной части Украины суббота будет сухо. Тут температура ожидается от +13° до +16°.

На юге сегодня тоже будет довольно тепло - до +13°...+17°. Без осадков.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

25 апреля - святого апостола и евангелиста Марка. По приметам, если день теплый и солнечный, то будет хороший урожай ягод и фруктов. Если ласточки уже активно строят гнезда, то скоро придет потепление.

