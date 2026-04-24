Названа дата, когда на Земле начнется новая магнитная буря (график)

Предварительные расчеты показывают, что эта буря не будет сильной.

В последние дни геомагнитная обстановка стабилизировалась и с 21 апреля магнитных бурь не было.

Скорость солнечного ветра продолжает медленно снижаться, поэтому 24 и 25 апреля магнитных бурь не будет. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ожидается, что следующий высокоскоростной поток из небольшой корональной дыры повлияет на нашу планету уже в конце 25 - начале 26апреля. Кроме этого, на Солнце произошел выброс корональной массы во время вспышки. Большая часть материала, вероятно, не достигнет Земли, но все равно существует вероятность его появления к концу 26 апреля.

В целом, геомагнитная активность должна быть спокойной сегодня и завтра, но под конец недели существует вероятность слабой магнитной бури уровня G1.

Магнитные бури уровня G1 - что важно знать и как подготовиться

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, но даже они могут влиять на самочувствие и работу техники. В такие дни возможны лёгкая усталость, головная боль, скачки давления и снижение концентрации. Особенно чувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы минимизировать влияние, важно высыпаться, пить больше воды и избегать стрессов. Стоит сократить физические нагрузки и ограничить кофеин. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе и следить за прогнозами космической погоды, чтобы заранее подготовиться.

