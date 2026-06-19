Магнитные бури 19 июня: будет ли шторм перед выходными (график)

Ученые поделились прогноз на 19 июня и ближайшие дни.

На этой неделе магнитное поле Земли стабилизровалось и сильных магнитных бурь не наблюдалось. Такая же довольно спокойная обстановка ожидается и сегодня, 19 июня. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, параметры солнечного ветра немного повышены после нескольких незначительных возмущений на Солнце.

Сеодня незначительное повышение возможно из-за влияния еще одной корональной дыры.

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"Ожидается, что геомагнитные условия останутся спокойными, но существует небольшая вероятность кратковременных активных периодов", - говорят ученые.

Учёные обнаружили планету, на которой идут дожди из рубинов и сапфиров

Астрономы, используя космический телескоп Джеймс Уэбб, получили новые данные об экзопланете WASP-121b – одном из самых экстремальных миров за пределами Солнечной системы. Этот газовый гигант расположен так близко к своей звезде, что год на нем длится чут более 30 часов, а сама планета вытянута под действием мощной гравитации. Температура на дневной стороне настолько высока, что испаряет металлы, которые затем могут выпадать на ночной стороне в виде необычных осадков. Новые наблюдения показали, что сильные ветры переносят тепло между полушариями, создавая резкие температурные контрасты. Ученые также обнаружили признаки разрушения водяного пара на горячей стороне и возможные облака из силикатных минералов на более прохладной стороне.

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