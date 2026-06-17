Учёные обнаружили планету, на которой идут дожди из рубинов и сапфиров

Чрезвычайная близость планеты к Солнцу превратила её в настоящий ад.

Астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" получили новые данные об одной из самых экстремальных известных экзопланет – WASP-121b. Как пишет издание Space.com, на этом далеком газовом гиганте царят чрезвычайно высокие температуры, ураганные ветры и идут дожди из металлов и драгоценных минералов.

WASP-121b относится к классу так называемых "ультрагорячих юпитеров". Планета вращается вокруг своей звезды на столь близком расстоянии, что один год там длится всего 30,5 часа. По словам авторов исследования, гравитационное воздействие звезды настолько сильное, что планета утратила привычную шарообразную форму и стала похожа на мяч для американского футбола.

На дневной стороне WASP-121b температура достигает значений, достаточных для испарения металлов. Из-за этого на более прохладной ночной стороне могут выпадать дожди из железа, рубинов и сапфиров, о чём было известно уже некоторое время. Теперь ученые получили новые сведения об атмосферных процессах на планете.

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Для этого исследователи анализировали изменения звездного света, проникающего через атмосферу экзопланеты во время её прохождения перед диском звезды. Это позволило сравнить условия в атмосфере на границе между дневной и ночной сторонами планеты – в районах рассвета и заката.

Как сообщают авторы работы, анализ показал, что область атмосферы, переходящая с дневной стороны на ночную, более горячая, чем противоположная сторона. Это согласуется с гипотезой о мощных ветрах, которые переносят тепло от раскаленного дневного полушария к более холодному ночному.

В исследовании также говорится об различиях в поведении водяного пара и угарного газа, что указывает на значительные температурные контрасты в атмосфере. По данным ученых, более горячая вечерняя сторона может быть настолько разогрета, что молекулы воды там разрушаются в верхних слоях атмосферы. В то же время более прохладная утренняя сторона, вероятно, частично скрыта облаками из силикатных минералов, хотя для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.

Другие новости об исследовании космоса

Как писал УНИАН, астрономы обнаружили галактику, которая теряет газ из-за мощных "ветров", возникших после интенсивного звездообразования и взрывов сверхновых. Это явление лишает галактику материала для образования новых звезд и может привести к ее гибели менее чем за 50 миллионов лет.

Исследователи считают, что именно такие процессы объясняют появление многочисленных "мертвых" галактик в ранней Вселенной.

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