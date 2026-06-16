Магнитные бури 16 июня: ученые изменили прогноз (график)

Сегодня сильной магнитной бури не ожидается, но ситуация все равно не будет спокойной.

В последние дни геомагнитная активность нормализовалась - магнитных бурь не было. Сегодня, 16 июня, ситуация тоже будет преимущественно спокойной, однако есть вероятность кратковременного небольшого шторма. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Раньше прогнозировалось, что магнитных бурь в ближайшие дни не будет. Однако теперь ученые говорят, что во вторник возможен касательный удар от выброса корональной массы, который произошел на Солнце 12 числа.

Ожидается, что большая часть этого выброса не коснется нашей планеты, но все же существует небольшая вероятность возникновения периодов активности или слабой магнитной бури уровня G1.

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Также специалисты говорят, что скорость солнечного ветра снижалась в течение последних нескольких дней. Однако она может снова повыситься в конце 17 июня из-за высокоскоростного потока из небольшой, расположенной в центре корональной дыры. Это, как ожидается, не приведет к значительному увеличению геомагнитной активности, но может вызвать несколько периодов активности.

Магнитные бури - как защититься от их влияния

Во время магнитных бурь обычно рекомендуют:

соблюдать режим сна, спать не менее 7–8 часов в сутки;

пить достаточно чистой простой воды;

отказаться или ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

чаще бывать на свежем воздухе.

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