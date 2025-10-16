Сегодня и завтра ожидается магнитная буря.

К Земле направляются несколько корональных выбросов массы. Из-за них сегодя и завтра будет магнитная буря.

Как сообщает The Watchers, два выброса произошли на Солцне 13 октября и движутся в направлении нашей планеты.

Модели прогнозируют их прибытие примерно к середине дня 17 октября, однако специалисты предупреждают, что удар может произойти раньше, поскольку новые выбросы взаимодействуют с предыдущими из той же области.

"К Земле движутся сразу четыре солнечные бури, а тем временем с восточного края Солнца наблюдается впечатляющий выброс плазмы", - предупреждает физик космической погоды доктор Тамита Сков.

Геомагнитное поле достигло уровня G1 (слабая магнитная буря) утром 13 октября ии с тех пор остается неустойчивым.

Как сообщается, благодаря этим магнитным бурям ожидаются усиленные полярные сияния и возможные перебои коротковолновой связи.

О том, что на Земле ожидается магнитная буря, сообщает и Британская геологическая служба. По прогнозам ее специалистов, магнитная буря не должна быть сильной.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, важно поддерживать стабильное состояние нервной и сердечно-сосудистой систем. В дни повышенной солнечной активности старайтесь больше отдыхать, избегайте стресса и не перегружайте себя физически. Пейте достаточно воды. Полезно гулять на свежем воздухе.Людям с гипертонией или сердечными проблемами стоит контролировать давление и не пропускать прием назначенных врачом лекарств. Также помогает полноценный сон, лёгкая пища и ограничение кофеина и алкоголя.

