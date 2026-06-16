Европу накрывает африканская жара: синоптик рассказал, дойдет ли она до Украины (карта)

В ближайшие дни на погоду в Украине начнет влиять антициклон.

Уже несколько суток Украина находится в прохладной воздушной массе, которую к нам несет масштабный глубокий циклон Sabina. Местами идут ливневые дожди с грозами, а температура держится ниже нормы. Об этом на своей странице в Facebook рассказывает синоптик Виталий Постригань.

В то же время, по его словам, Испания и Франция готовятся принимать раскаленный африканский воздух. Украина же еще как минимум неделю будет находиться "в легкой летней погоде".

"16-17 июня характер погоды существенно не изменится – атмосфера останется активной. Будут формироваться отдельные грозовые ячейки с кратковременными ливневыми дождями различной интенсивности. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°", – прогнозирует Постригань.

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С 18 июня погода стабилизируется благодаря антициклону, который придет с запада. Осадков станет меньше, а температура, в частности в Черкасской области, поднимется до комфортных 22-27°.

"По предварительным прогнозным расчетам, до конца недели сохранится умеренно теплая и без жары погода", – резюмировал синоптик.

16 июня будет самым прохладным днем недели в Киеве, однако в дальнейшем погода постепенно будет улучшаться. По прогнозу синоптиков, к 20 июня осадков станет меньше, а температура воздуха будет ежедневно расти. Днем возможны кратковременные дожди и грозы, но ночи в основном будут проходить без осадков. К концу рабочей недели дневная температура повысится до +23...+28°, а ночная – до +13...+18°.

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