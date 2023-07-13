Полный эффект Эль-Ниньо проявится только в конце этого года, но температура по всей планете уже зашкаливает.

Прошлый месяц был самым теплым в истории июнем, а первая неделя июля стала самой жаркой на планете за всю историю наблюдений. Вскоре – с приходом Эль-Ниньо – ситуация может усугубиться, пишет Politico.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья – явление планетарного масштаба, которые прямо или косвенно влияет на погоду на значительной части Земли. Они связаны с изменением температур в океанах, осадками, атмосферной циркуляцией над тропической частью Тихого океана. В течение последних трех лет Земля была влиянием Ла-Нинья – "фазы охлаждения". Однако теперь начинается "теплая фаза" Эль-Ниньо, которая, как ожидается, приведет к еще большему повышению глобальной температуры, и, как следствие, к еще более экстремальным погодным явлениям во всем мире.

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что Эль-Ниньо "подтолкнет глобальные температуры на неизведанную территорию". Еще до полного наступления этой фазы моря начали нагреваться, и температура, в частности, в Северной Атлантике, как говорят европейские ученые, "зашкаливает". А полный эффект Эль-Ниньо проявится только в конце этого года.

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"Северная Атлантика является одним из ключевых факторов экстремальной погоды в Европе, а также по другую сторону Атлантики", – акцентировал Омар Баддур, глава отдела мониторинга климата ВМО и добавил,, что теплые воды могут вызвать сильные ураганы или сильные дожди.

Температурные рекорды - последние новости

Всемирная метеорологическая организация ранее на этой неделе сообщила, что неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой неделей на планете. Средняя дневная температура в мире поднялась до рекордных 17,2°C.

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений.

Первый месяц лета 2023 также был необычайно жарким – и в Европе, и в Америке, и в Азии. Температура была на 1,5 градуса выше нормы. Этот год может побить предыдущие температурные рекорды.

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