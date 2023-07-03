Ученые-климатологи рассказали, как в июне страдали от жары континенты.

Начало лета уже установило температурные рекорды от Канады до Китая. Хотя по традиции жара в северном полушарии начинается ближе к августу.

Согласно наблюдениям, первый летний месяц был необычайно жарким и в Европе, и в Америке, и в Азии. Эта тенденция может подтвердить прогноз синоптиков о том, что этот год может побить предыдущие температурные рекорды, передает Би-би-си.

Согласно наблюдениям, в июне температура была на 1,5 градуса выше нормы, поэтому метеорологи напряглись. "Температура воздуха в начале июня побила рекорд наблюдений со значительным отрывом", - пояснили ученые из центра Коперника при ЕС.

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Также ученые предупредили, что лето будет жарким на всех континентах. Так, Канада уже испытывает самый масштабный в истории сезон лесных пожаров.

А на юге США десятки миллионов людей изнывают от зноя. Там, по данным властей, от жары уже погибли 13 человек.

Еще хуже в Мексике, где от жары погибли 100 человек. Начиная с апреля, страна переживает третью волну экстремальной жары и власти предупредили граждан о натуплении четвертой со дня на день.

А на юге Испании в конце июня было +44°C. Метеорологи отметили, что за 35 лет до 2011 года Испания только пять раз переживала экстремальную жару в июне. А после 2011 года таких июней было уже шесть.

На территории Британии, согласно замерам Королевской метеослужбы, июнь оказался самым жарким в истории. Столбик термометра поднялся до 32°C и побил прежние рекорды 1940 и 1976 годов.

В Германии же раньше времени начала пересыхать река Рейн.

В Азии от жары страдают миллиарды людей. В Пекине 40-градусная жара была три дня подряд - впервые за все время наблюдений с 1951 года, а количество дней, когда переваливало за 35°C, превысило средний июньский показатель за последние 30 лет.

На севере и востоке Индии столбик термометра в июне показал +46°C. А в Саудовской Аравии в июне зафиксировали +48°C. По данным властей, от жары пострадали более 2000 человек, и по меньшей мере 230 умерли.

Всемирная метеорологическая организация подсичтала, что климатические катаклизмы в прошлом году только Европе стоили $2 млрд и 16 тыс. жизней.

Кроме того, как говорится в новом исследовании центра профилактики инфекционных заболеваний Евросоюза, из-за изменений климата уже в 13 странах Европы появились комары, которые являются переносчиками лихорадки денге и вируса чикунгуньи, а 10 лет назад таких стран было 8. "В Европе наблюдается тенденция к потеплению... Лето становится длиннее и теплее. Это создает благоприятные условия для инвазивных видов комаров", - лбъяснили ученые.

Жара в мире

Ученые-климатологи встревожены темпами потепления на платене.Едва ли не каждое лето они фиксируют температурные рекорды. Лето-2022 было по настоящему адским и побыло все мыслимые температурные рекорды. После этого климатологи предупредили, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего.

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