Ученые говорят, что в этом году нас ждут все новые и новые температурные рекорды.

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, средняя глобальная температура достигла +17,01 градуса по Цельсию, превысив рекорд августа 2016 года в +16,92°C, когда по всему миру бушевали волны тепла.

Юг США в последние недели страдает от сильного жара. В Китае продолжалась устойчивая волна тепла с температурой выше +35°C,а в Северной Африке наблюдалась температура около +50°C.

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И даже в Антарктиде, где сейчас зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская исследовательская станция имени Вернадского недавно зарегистрировала рекорд температуры июля, который составил +8,7°C.

"Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем",- сказала климатолог Фридерике Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании в Лондоне.

Ученые заявляют, что в этом виновато изменение климата в сочетании с Эль-Ниньо.

"К сожалению, он обещает стать лишь первым в серии новых рекордов, установленных в этом году, поскольку увеличение выбросов и парниковых газов в сочетании с растущим явлением Эль-Ниньо поднимает температуры до новых максимумов", - говорят ученые.

Жара в мире

Традиционно жара в северном полушарии начинается ближе к августу. Однако июнь уже установил множество температурных рекордов от Канады до Китая.

Согласно наблюдениям, в июне температура была на 1,5 градуса выше нормы. Ученые говорят, что лето 2023 будет жарким на всех континентах.

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