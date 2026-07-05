Синоптик рассказала о характерной особенности погоды в Украине в понедельник

На следующей неделе жара маловероятна.

На следующей неделе жара в Украине маловероятна, к тому же в среду, 8 июля, дождей станет больше. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

По её данным, температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +22...+28 градусов, чуть выше она будет на юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской области.

В понедельник, 6 июля, синоптик прогнозирует кратковременные дожди "практически повсеместно, но локально и с прояснениями". Днем вероятность осадков выше на Левобережье Украины, пишет она.

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"Характерная особенность синоптического понедельника – порывистый, порой сильный, ветер западных направлений", – подчеркнула Диденко.

В Киеве, согласно прогнозу синоптика, 6 июля местами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха будет "невысокой, комфортной" – +22…+24 градуса.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, к Украине приближается новая волна жары. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура повысится уже на следующей неделе, но только на юге и востоке страны. В то же время синоптик Виталий Постригань утверждает, что в ближайшие дни жары не будет. По его данным, летняя жара будет умеренной и комфортной.

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