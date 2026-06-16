17 июня порадует украинцев роскошной температурой, - синоптик Диденко

В ряде областей пройдут дожди.

В среду, 17 июня, украинцев ждет теплая погода без жары, но местами пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"17 июня в Украине будет широкий диапазон температур воздуха, в течение дня ожидается +20...+24 градуса, на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области +23...+26 градусов", – прогнозирует она.

По данным синоптика, дожди пройдут преимущественно в западных областях, кроме Ровенской и Волынской, а также в центральной части Украины. На остальной территории либо без существенных осадков, либо местами дождь.

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Погода в Киеве

В Киеве в среду также будет преобладать погода без осадков. В течение дня температура воздуха в столице поднимется до +20...+22 градусов.

Погода в Украине меняется – что известно

Украина уже несколько дней находится под влиянием прохладной воздушной массы, которую принес циклон Sabina. Из-за этого во многих регионах наблюдаются ливни, грозы и температура ниже климатической нормы. По словам синоптика Виталия Постриганя, 16–17 июня погода существенно не изменится: местами будут проходить кратковременные дожди с грозами, ночью ожидается +9...+14°, днем +19...+24°. В то же время уже с 18 июня ситуация начнет улучшаться благодаря антициклону с запада. Осадков станет меньше, а температура повысится до комфортных +22...+27°. До конца недели в Украине будет преобладать умеренно теплая погода без сильной жары.

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