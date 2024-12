Организаторы отметили, что концерты в РФ - это "красная линия" для них.

В двух литовских городах отменили концерты известного американского рок-музыканта Марко Мендосы. Выступления были запланированы на конец февраля следующего года, однако они не состоятся. Стало известно, какова причина такого решения и как отреагировали представители артиста на это.

Как сообщает литовский вещатель LRT, причиной отмены концертов стали паны исполнителя выступить в России. О том, что Мендоса хочет выступить в стране-агрессоре стало известно на днях, когда он ехал в Литву. Стоит указать, что несколько лет назад музыкант уже приезжал в РФ со своим шоу.

По данным вещателя, информацию о его предстоящих концертах в террористической стране можно было найти на российских сайтах. В частности, на сайтах концертных залов, где должен был выступить Марко и где продаются билеты. В то же время сам артист не делал анонсов о приезде в Россию в своих соцсетях.

Правда, это не повлияло на решение латвийцев, которые все же отменили концерты музыканта. Речь идет о концерте 20 февраля в зале "Vakaris", а также 21 февраля в каунасском зале "Oazė". Там басист планировал выступить со своей группой.

Представитель агентства, которое организует концерты, Артурас Мирончикас прокомментировал решение музыканта выступить в РФ. По его словам, еще на этапе переговоров о концертах в Литве артист был предупрежден о деятельности в РФ. Поэтому он был удивлен, когда услышал о планах Мендосы.

"Это был шок, потому что мы очень четко сказали во время переговоров, что концерты в России для нас - красная линия. Эти его планы стали для нас полной неожиданностью. Билеты, приобретенные на эти концерты, будут немедленно возвращены. Приносим извинения за возможные неудобства" - сказал журналистам Мирончикас, пишет вещатель.

Что известно о Марко Мендосе

Бас-гитарист родился 7 мая 1963 года в Сан-Диего, Калифорния. Музыкант дебютировал на сольном альбоме барабанщика Black Sabbath Билла Уорда "Along the Way". Наибольшую известность получил благодаря участию в таких легендарных группах, как Whitesnake, Thin Lizzy и The Dead Daisies. Мендоса также отметился сольными альбомами, среди которых "Viva La Rock". Также он является участником российской рок-группы "Парк Горького".

Напомним, ранее в Литве отменили концерт американской звезды, которая надела худи с российским кораблем. Речь идет о певице Лоре Перголицце, известной как LP. Организаторы заявили, что не потерпят месседжей в поддержку России.

