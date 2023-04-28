О гибели музыканта уже написала певица Джамала.

Из-за ракетного удара по Умани, который сегодня нанесла РФ, погиб легендарный рок-музыкант из Николаева. Владимир Макаровский был известным рокером и выступал в группе FOXTROTT.

"Дядя Вова. Макаровский. Старший товарищ, музыкант, учитель. Самый фантастический рокер из старичков, которого я знал. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском языке. Добряк, настоящий индеец. Родился только не там, где надо. Могу не покривив душой сравнить его со многими западными вокалистами. Умер также не там, где надо. В заповедном месте, в Умани от прилета "освободителей"... Покойся с миром", - написал в Facebook музыкант Антон Слепухин.

Впоследствии информация о гибели музыканта появилась на странице певицы Джамалы. Она сделала репост Stories дочери рокера, которого убила российская ракета.

"Сегодня в Умани умер отец моей подруги. Владимир Макаровский. Соавтор нескольких моих песен, музыкант и дедушка трехлетней внучки... Мои соболезнования, не простим", - написала певица.

Клип группы FOXTROTT

В комментариях на Facebook Украинцы пишут:

"Светлая память Вове, искренняя благодарность за те чудеса, что он нам дарил"

"Трудно расставаться с таким человеком. Он был и учителем, и другом, и во многом примером. Столько планов было, столько музыки хорошей написано. Он альбом такой классный писал, действительно выдающийся... Нам его будет очень не хватать"

"В свое время я жил напротив его дома... К нему всегда можно было зайти в гости, попить чаю и поговорить о музыке. Он всегда делился с нами, молодыми рокерами, всем, что умел и знал... Настоящий музыкант, настоящий человек... Талант... Учитель".

Напомним, недавно стало известно, что на войне погиб известный украинский музыкант.

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