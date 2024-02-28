Организаторы заявили, что не потерпят месседжей в поддержку России.

Žalgirio Arena отменила концерт американской певицы Лоры Перголицци, известной как LP, из-за ее появления в свитшоте с российской символикой.

Концерт должен был состояться в городе Каунас уже 4 марта. В заявлении руководства арены отмечается, что они решительно поддерживают Украину. "Этим решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других артистов, которые планируют мероприятия в Литве, что мы не потерпим месседжей в поддержку страны-агрессора", - подчеркивают они.

Организаторы мероприятия Medusa Concert заявили, что осуждают российскую агрессию и всегда будут поддерживать Украину.

Видео дня

"Все сотрудники нашего агентства, как и вся Литва, всем сердцем с растерзанной войной страной и ее героями, поэтому видео, которое распространяется в интернете, смутило и возмутило нас так же, как и других литовцев", - сказал руководитель организации Ремигиюс Кнабикас.

Скандал вокруг певицы LP: что известно

Напомним, что на днях Перголицци показала в Instagram свитшот с российской символикой и датированной 24 февраля открыткой от российских поклонников.

После того, как подписчики начали возмущаться, певица записала обращение к украинским фанам, в котором сказала, что любит их, поддерживает и надеется увидеть на своих концертах.

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