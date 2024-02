Певец впервые стал дядей.

У известного британского певца Гарри Стайлса пополнение в семье. Оказалось, что его сестра Джемма, которая скрывала свою беременность, родила дочь. Теперь Гарри впервые стал дядей.

Фотографию из роддома Джемма опубликовала у себя в Instagram.

"Привет из декретного отпуска! Взяла немного времени, чтобы обеспечить спокойное прибытие нашей малышки. Я понимаю, что эта новость может удивить многих людей, поэтому я посылаю вам много любви", - написала сестра Гарри под фото.

Интересно, что Джемма познакомилась со своим мужем Михалом в 2015 году. Их первое свидание прошло на концерте Стайлса. Тогда он даже сказал об этом своим зрителям.

"Извините, если я кажусь невнимательным. Просто у моей сестры здесь свидание, и я стараюсь присматривать за ней", - выкрикнул Гарри со сцены.

Что известно о Гарри Стайлсе

Гарри Стайлс с детства занимался музыкой. Позже он решил участвовать в песенном шоу "The X Factor". Тогда он не стал победителем, однако основал группу "One Direction". Со временем он стал одним из самых успешных мировых музыкальных коллективов всех времен, а их песни "What Makes You Beautiful", "Gotta Be You" и другие композиции стали хитами. В прошлом году Гарри Стайлс стал триумфатором престижной музыкальной премии "Brit Awards-2023".

Напомним, недавно Гарри Стайлс поднял флаг Украины на своем концерте.

