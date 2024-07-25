Потап за границей работает с россиянами, - блогер

Беспалов "слил" информацию о продюсере.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов со ссылкой на свое сообщество сплетников сообщил, что продюсер и рэпер Потап открыл за границей международный лейбл, а владелицей сделал экс-подругу Насти Каменских - Анну Андрийчук, с которой ему приписывали роман.

По словам Беспалова, этот лейбл сотрудничает с россиянами, в том числе с Дарьей Тарасовой, которая является супругой солиста группы "Иванушки International".

"Потап, который говорит, что он во всем мире прославляет Украину и украинцев, работает на российский рынок и выпускает музыку на Россию. И чтобы к нему нельзя было докопаться, он оформляет этот лейбл не на себя. Искренняя украинка Каменских в курсе всех дел Потапа, но готова молчать и терпеть, потому что зависит от него", - сказал Беспалов.

Он добавил, что Каменских терпит такое поведение Потапа, потому что у нее нет другого композитора, который писал бы ей песни, а также у нее нет продюсера, который помог бы ей спасти карьеру.

"Каменских, которая ездит по всему миру и говорит о том, как важно поддерживать украинцев, молчит о том, что Потап работает с россиянами, потому что ей нужны деньги. Вау, вы просто лицемеры в квадрате", - добавил Беспалов.

Также блогер уточнил, что Потап живет за границей, а вернуться в Украину он не может.

Напомним, ранее стало известно, где Потап прячется от войны в Украине.

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