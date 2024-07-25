Артист презентовал новую песню.

Известный украинский певец Дмитрий Монатик 25 июля выпустил новую песню "Не мине" и клип к ней. В новом танцевальном видео артист впервые за долгое время показал своих сыновей и объяснил смыслы композиции.

"Не мине" войдет в будущий альбом исполнителя "Вечно танцующий человек", премьера которого ожидается осенью этого года. Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко. В видео вместе с Монатиком они соединили музыку, танцы, живопись и диджитал-арт.

Клип снимался в одной из киевских галерей. В нем изображены различные формы искусства и личные переживания Дмитрия. В ролике представлено немало работ украинских художников. Более того, Монатик впервые предстает перед зрителями как художник и показывает свои собственные полотна.

"Музыка иногда может помочь. В моем случае музыка сегодня - это телепорт в разные места, воспоминания и фантазии о будущем. Включил, закрыл глаза и полетел... Пусть звучит и никогда не пройдет", - написал под клипом певец.

Еще одной особенностью видео является то, что впервые за долгое время Монатик показал своих заметно подросших сыновей Даниила и Платона. Они стали символом детского взгляда на некоторые взрослые вопросы.

Реакция слушателей:

"Уважаю вас. Была трижды на вашем концерте - это что-то невероятное! Спасибо вам за ваше творчество, за ваши песни и никогда не останавливайтесь. Пишите, творите, нам это нужно!"

"Появятся новые молодые таланты, но Дима Monatik такой талант один! И никогда не пройдет"

"Как всегда супер. Украинское творчество Монатика просто что-то невероятное!"

"Парень, так держать!"

"Просто невероятная по своему масштабу и мощности песня!"

Напомним, ранее Монатик спел на украинском свой русскоязычный хит.

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