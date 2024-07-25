Известный украинский певец Дмитрий Монатик 25 июля выпустил новую песню "Не мине" и клип к ней. В новом танцевальном видео артист впервые за долгое время показал своих сыновей и объяснил смыслы композиции.
"Не мине" войдет в будущий альбом исполнителя "Вечно танцующий человек", премьера которого ожидается осенью этого года. Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко. В видео вместе с Монатиком они соединили музыку, танцы, живопись и диджитал-арт.
Клип снимался в одной из киевских галерей. В нем изображены различные формы искусства и личные переживания Дмитрия. В ролике представлено немало работ украинских художников. Более того, Монатик впервые предстает перед зрителями как художник и показывает свои собственные полотна.
"Музыка иногда может помочь. В моем случае музыка сегодня - это телепорт в разные места, воспоминания и фантазии о будущем. Включил, закрыл глаза и полетел... Пусть звучит и никогда не пройдет", - написал под клипом певец.
Еще одной особенностью видео является то, что впервые за долгое время Монатик показал своих заметно подросших сыновей Даниила и Платона. Они стали символом детского взгляда на некоторые взрослые вопросы.
Реакция слушателей:
- "Уважаю вас. Была трижды на вашем концерте - это что-то невероятное! Спасибо вам за ваше творчество, за ваши песни и никогда не останавливайтесь. Пишите, творите, нам это нужно!"
- "Появятся новые молодые таланты, но Дима Monatik такой талант один! И никогда не пройдет"
- "Как всегда супер. Украинское творчество Монатика просто что-то невероятное!"
- "Парень, так держать!"
- "Просто невероятная по своему масштабу и мощности песня!"
Напомним, ранее Монатик спел на украинском свой русскоязычный хит.