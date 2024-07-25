Рассказываем, в какой посуде варить варенье можно и нельзя.

Летом многие хозяйки делают заготовки на зиму - консервируют овощи и фрукты, варят варенья. Однако при таком процессе стоит учитывать вид ягод, которые вы собрались "закрывать". УНИАН расскажет, в чем варить варенье, чтобы не пригорало и не окислялось.

Какая посуда подходит для варки варенья - варианты

Существует несколько вариантов емкостей, которые можно использовать для приготовления варенья. Во-первых, лучше брать кастрюлю с толстыми стенками и дном - она хорошо сохраняет тепло, держит и равномерно распределяет температуру.

Можно ли варить варенье в кастрюле из нержавейки

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Да, нержавеющая сталь - отличный вариант для варенья. Не зря опытные кулинары называют такой материал "пищевая сталь", потому что даже при самых высоких температурах никакой вредной химической реакции не будет. Это означает, что варенье останется вкусным и полезным. Даже кислоты в составе ягод не могут повлиять на внешний вид или характеристики стали - так что, кастрюля из нержавейки не пострадает от варки варенья. Кстати, отличная замена кастрюле из нержавеющей стали - емкость с тефлоновым покрытием, особенно если нужно сварить небольшое количество варенья.

Можно ли варить варенье в эмалированной кастрюле

Такой вид посуды тоже подходит для приготовления джемов и варенья - эмалированные кастрюли хорошо распределяют температуру и позволяют равномерно прогреть варенье. Однако есть нюанс - если с эмалированной кастрюлей обращаться неаккуратно и регулярно подвергать ее воздействию высоких температур, то на емкости могут появиться трещины и сколы, в которых обязательно обоснуются бактерии.

Можно ли варить варенье в медном тазу

Из-за своей стоимости медная посуда на бытовых кухнях встречается редко, но именно она считается премиум-вариантом для приготовления варенья. Во-первых, внешне выглядит очень презентабельно, во-вторых, если готовить сладость именно в медном тазу, то во время варки варенье не пригорит, а во время хранения не засахарится. Если у вас есть такая возможность, лучше приобрести хотя бы один медный таз для сладкой консервации.

В какой посуде варить варенье нельзя

Единственным материалом, который категорически не подходит для варки варенья, считается алюминий. Все дело в том, что при контакте с высокими температурами и кислотами в составе ягод, алюминий начинает окисляться и "отдавать" варенью все примеси металлов. Из-за этого варенье станет не только бесполезным, но и невкусным - вы будете чувствовать характерный привкус алюминия. Можно ли варить варенье в алюминиевой посуде? Нет, категорически нельзя.

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