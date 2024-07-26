Звезда рассказала об обучении в киевском вузе.

Известная украинская блогерша, травести-дива Монро решила освоить новую профессию. Она рассказала об обучении в университете и раскрыла, кем будет работать.

Знаменитость призналась, что сейчас она изучает психологию в одном из столичных вузов. Монро, вероятно, получает образовательную степень магистра. Она рассказала, что уже закончила первый год обучения и сейчас у нее летние каникулы.

Однако впереди у нее еще один студенческий год. Сейчас она думает над темой для дипломной и курсовой работ. Следовательно, уже через год травести-дива станет квалифицированным психологом. Но звезда пока не знает, когда точно начнет работу с пациентами.

"Закончила успешно. Сейчас есть два месяца, чтобы подумать над темой курсовой и дипломной. Потом у меня второй курс и диплом. И все, становитесь в очередь, буду уже на законных основаниях предоставлять психологические консультации. Это, конечно, шутка. Я так далеко не строю планов", - рассказала Монро.

В дополнение, блогерша поделилась впечатлениями от учебы. По ее словам, университет стал для нее выходом из зоны комфорта. Новый этап в жизни помог Монро больше раскрыться и поверить, что люди могут быть искренними и добрыми.

"Я вышла из своего пузыря, нырнула в круг психологов и психотерапевтов. Это мне дало ощущение еще большей подлинности. Обо всем надо говорить, не стесняться своих чувств, какими бы они ни были. И с одной стороны, мир жесток, но с другой - полон людей, которые с удовольствием тебе помогут", - отметила травести-дива.

Что известно о Монро

Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она работала телеведущей, актрисой, певицей и блогером. Травести-дива была первой, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. Также вела программу "Звездный путь".

Напомним, ранее Монро ответила, могут ли ее мобилизовать. Блогерша отметила, что будет действовать согласно закону.

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