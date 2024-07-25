Пятница обещает быть веселой.

Эзотерики составили гороскоп на пятницу, 26 июля, по картам Таро. Узнайте, что карты сулят в этот день именно вам и какой совет они могут дать.

Овен

В этот день вы можете разрешить все свои финансовые проблемы. Более того, у вас появится возможность заработать немного больше денег. Благодарите Вселенную за этот шанс.

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Телец

Если вы хотите быть более убедительными в споре, вам стоит приводить серьезные аргументы, а не руководствоваться эмоциями. Успокойтесь и только потом приступайте к диалогу.

Близнецы

Судьба может поставить вас в такие условия, когда единственным правильным выходом из ситуации будет риск. Не ботесь этого делать, потому что часто риск может быть оправдан.

Рак

Эзотерики призывают вас быть более осторожными и не верить всем обещаниям, которые вам дают. Если же вы слепо будете всему доверять, то рискуете получить нож в спину.

Лев

Львы, прекратите всем хвастаться. Оставьте личное при себе, потому что не всегда стоит впускать в него посторонних людей. И не забывайте, что зависть - плохое чувство.

Дева

Девам стоит избегать лишней суеты. Подумайте лучше о том, как спокойно провести этот день и насладиться временем со своими близкими. Общее занятие вас только сблизит.

Весы

В этот день вы можете испытать неподдельное счастье. Обязательно поделитесь им со своими родными и близкими. Они искренне за вас порадуются и поддержат.

Скорпион

Протяните руку дружбы тому человеку, с которым последнее время вы не могли найти общий язык. Постарайтесь войти в его положение и понять, почему он так себя вел. Тогда у вас получится наладить отношения.

Стрелец

Вы можете строить долгосрочные планы. Также подумайте о том, чтобы получать пассивный доход. Возможно, вам стоит инвестировать в недвижимость.

Козерог

Доверьтесь своему сердцу и ясному разуму – они покажут вам правильный путь и направление, которые приведут к желаемому результату. Но и не забывайте действовать.

Водолей

Оставайтесь с открытым сердцем и добрыми мыслями, ожидая благоприятных изменений. Верьте в свои силы и будьте уверены, что хорошие времена на подходе.

Рыбы

В вашей жизни может появиться человек, который круто ее изменит. Это будет любовь с первого взгляда. Не упустите свой шанс стать счастливым человеком.

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