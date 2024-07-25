Певица подчеркнула, что хейтеры набросились на актера неоправданно.

Известная украинская певица Злата Огневич высказалась о популярном актере, звезде сериала "Поймать Кайдаша" Тарасе Цымбалюке, который недавно попал в скандал из-за развлечений под российские песни. Артистка заступилась за актера.

Знаменитости давно знакомы и даже играли в одном театральном спектакле, поэтому певица хорошо знает коллегу. Она убеждена, что на Тараса неоправданно полился хейт, и подчеркнула, что актер - хороший человек, который много помогает военным.

"Хочу сказать уважаемым хейтерам, что не того человека они выбрали для хейта и оскорблений. Уж точно Тарас не заслуживает и сотой доли тех слов, дер*ма и грязи, которые вы вылили на него за эти дни. Это точно не тот человек. Тарас Цымбалюк делает множество добрых дел, помогает военным и всей своей жизнью и позицией доказывает, что настоящий патриот и любит Украину", - отметила Огневич в своем Instagram.

Видео дня

Также исполнительница подчеркнула, что во времена полномасштабного вторжения украинцам нужно объединяться, а не наоборот - разжигать вражду внутри страны. В конце Злата призвала поклонников сохранять в себе людей и уважать других.

К слову, на днях Цымбалюк вместе с блогершей Анной Алхим, своей возлюбленной Светланой Готочкиной и другими развлекались под песни российских артистов в загородном доме. Видео с вечеринки распространила Алхим. На кадрах можно было услышать треки Земфиры, Сергея Мазаева и группы "Леприконсы".

На актера посыпался хейт в сети и он решил прокомментировать инцидент. Тарас признал свою ошибку и подчеркнул, что был неправ.

Напомним, ранее возлюбленная Цымбалюка ответила на хейт из-за танцев под русские песни.

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