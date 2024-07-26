Ведущий совсем скоро в третий раз станет отцом.

Известный украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук накануне, 25 июля, шокировал новостью фанатов, что в третий раз станет отцом. Теперь стало известно, кого ждет знаменитость.

Как известно, звезда в браке с 24-летней журналисткой и бизнесвумен Екатериной Полтавской. Женщина беременна первенцем и сообщила об этом супруги романтическим видео, которое опубликовало в сети.

Пока Екатерина не раскрывает, на каком она сроке беременности, но радостно делится подробностями нового статуса и показывает округлый животик.

Видео дня

Однако известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов решил опередить звездную пару. В своем Telegram-канале BespaLOVmedia он рассекретил, кто родится у Остапчука и Полтавской: мальчик или девочка. Как пишет звездный обозреватель, со ссылкой на собственные источники, супруги ожидают дочь.

"Наши источники сообщают, что Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук ждут девочку", - заявил Беспалов.

Личная жизнь Остапчука - что известно

Первой женой шоумена была переводчица Елена Войченко. В браке с ней знаменитость прожил 13 лет, но в 2020 году объявили о разводе. Экс-супруги воспитывают двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана, которые сейчас живут в Канаде с мамой.

После этого ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк. Их отношения продолжались 2 года. Их растаивание было скандальным. Они, кстати, до сих пор не могут поделить совместное имущество.

С третьей женой, Полтавской, Остапчук закрутил роман в октябре 2023 года. Пара обручилась в феврале этого года.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская впервые рассказала о беременности. Журналистка поделилась, как давно они планировали ребенка.

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