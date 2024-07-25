Мировая премьера дебютного фильма режиссера Павла Острикова состоится в программе Discovery.

Украинский научно-фантастический фильм "Ты – космос" (U Are the Universe) отобран в официальную программу Discovery ("Открытие") Международного кинофестиваля в Торонто, который считается одним из крупнейших и самых престижных кинофестивалей мира.

Фильм является полнометражным дебютом режиссера и сценариста Павла Острикова, известного по короткометражным лентам "Голден лав", "Выпуск'97" и "Mia Donna", а также первому украинскому сериалу для Netflix "Первые дни".

В программу Discovery попадают лучшие работы дебютантов со всего мира, ориентировочная дата мировой премьеры – 8 сентября.

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"Я начал работать над фильмом "Ты – космос" еще в 2015 году, даже не представляя, куда приведет меня эта история. За все эти годы она стала для меня всем: убежищем в трудные времена, воображаемым "макгафином", который вел меня вперед и, конечно, непростой головоломкой, которую я отчаянно пытался решить вместе с большой командой. Сейчас я испытываю лишь радость, что наконец эта история о последней любви во Вселенной встретится со зрителем. Кинофестиваль в Торонто – это одна из лучших киноплощадок в мире, и мне очень приятно начать наш путь именно с нее. За этим фильмом стоит много усилий и труда большого количества людей, и я хочу поблагодарить каждого за то, что поверили в эту историю и отправились вместе со мной исследовать этот непостижимый космос", – рассказал Остриков.

Фильм "Ты – космос" рассказывает о космическом дальнобойщике Андрее, который после взрыва Земли остается единственным живым человеком. Так будет до тех пор, пока на связь с героем не выйдет французская ученая Катрин. Несмотря на огромное расстояние, Андрей летит увидеться с ней – навстречу последней в мире любви.

Съемки фильма начались еще до полномасштабного вторжения России в Украину и закончились в 2023 году. Для того, чтобы воссоздать космический быт главного героя, которого воплотил Владимир Кравчук ("Щедрик", "Соседка", "Янтарные копы"), было построено пять жилых модулей и несколько элементов экстерьера космического корабля, таких как люки для выхода в открытый космос. Декорации монтировались около двух месяцев.

"Этот фильм создавался вопреки всему: от масштаба замысла до вызовов настоящего. Казалось абсолютно нереальным создать настоящий украинский Sci-Fi с небольшим бюджетом. Мне об этом говорили все продюсерские лаборатории. Но мы упорно к этому шли и создали невозможное, – рассказал продюсер ленты Владимир Яценко, – Мы продолжаем создавать те фильмы, которые нравятся и фестивальной публике, и широкому зрителю. Отбор фильма на кинофестиваль в Торонто свидетельствует о большой фестивальной заинтересованности мирового сообщества в ленте. А в том, что она станет абсолютным коммерческим хитом в Украине, я уверен. "Ты – космос" – фильм о нас, для нас, с прекрасным актером, который фактически играет моноспектакль, и с мощным режиссером-дебютантом, который не побоялся взяться за такую серьезную тему, прошел все сложности продакшена и получил отличный профессиональный старт".

Напомним, в этом году Международный кинофестиваль в Торонто состоится 5-15 сентября.

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