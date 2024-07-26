Певец ответил, не жалеет ли о признании.

Популярный украинский певец Melovin, который ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ, рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута. Также артист поделился, не жалеет ли он о своем решении раскрыть нетрадиционную ориентацию.

Как известно, в 2021 году на музыкальном фестивале Atlas Weekend исполнитель прямо со сцены поцеловал сначала девушку, а потом парня. Впоследствии он развернул флаг ЛГБТ-сообщества и признался, что он бисексуальной ориентации.

Сейчас Melovin в интервью изданию Show 24 рассказал, что не жалеет о своем откровенном признании на концерте. После каминг-аута артисту больше не нужно скрывать свою личную жизнь и он, по его словам, чувствует себя свободнее.

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"Напомню, что когда я делал каминг-аут, то полномасштабного вторжения не было. Чувствую ли себя относительно того, что я сделал свободным? Конечно, чувствую. Мне комфортно. Стало ли мне лучше жить после этого? Нет, но стало понятнее жить", - поделился звезда.

Знаменитость добавил, что его жизнь почти никак не изменилась после признания, однако каминг-аут повлиял на его творчество. У Melovin появилось больше вдохновения и желания развивать карьеру, создавать новые хиты.

"Что во мне изменилось самое масштабное с этого момента? Наверное, классный катализатор для собственного роста и развития. Потому что можно проследить, как изменился MELOVIN с жесткого и радикального эпатажа, который появился именно после каминг-аута", - подытожил исполнитель.

Напомним, ранее Melovin рассказал, кто из его родных людей погиб из-за вражеской ракеты.

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