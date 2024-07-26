Певец также объяснил, почему его раздражает, когда работу артистов называют "культурным фронтом".

Известный украинский певец Константин Бочаров, он же Melovin, который рассказал, кто из его родных погиб в результате обстрелов, поделился мыслями относительно мобилизации в Украине. Исполнитель признался, готов ли он пополнить ряды ВСУ.

Melovin один из тех артистов, кто откровенно говорит о страхе идти на войну. По словам 27-летнего исполнителя, он не хочет отправляться на фронт, потому что боится смерти. Он считает, что может принести больше пользы Украине, будучи певцом, с микрофоном в руках, а не оружием.

"У меня не изменились мысли относительно возможной службы, потому что мой страх умереть никуда не делся, как и у каждого психически здорового человека. Есть люди, которые живут этим - военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, которые поют; есть люди, которые занимаются искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши. Я не скажу, что моя профессия важнее той профессии, той обороны, которую несут ребята и девушки", - отметил Melovin в интервью для Show 24.

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Также артист признался, что его возмущает, когда работу исполнителей называют культурным фронтом. Он убежден, что фронт - это на востоке, там, где военные защищают страну, но это не артисты на сцене.

Относительно мобилизации, Melovin говорит, что в случае получения повестки, пойдет служить. Он не готов к этому психологически, но понимает, что это его обязанность как мужчины.

"Ни в коем случае я не назову свою работу культурным фронтом. Меня очень это раздражает. Я лишь просто сказал, что, конечно, я с*у. Призовут - я не знаю, куда деваться. Значит так и будет, значит такая судьба - пойти и защищать границу Украины. Поймут, что моя работа может принести что-то большее государству - спасибо и на этом", – сказал певец.

Напомним, ранее Melovin полностью обнажился для съемок клипа на песню "Dreamer".

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