Астролог назвал точный год, когда ВСУ выгонят всех оккупантов

По словам Росса, вскоре у Украины начнется период перерождения.

Когда закончится война в Украине? Этот вопрос интересует миллионы украинцев. Найти на него ответ не просто, однако "небесные светилы" все же предполагают, когда это может произойти.

Астролог Влад Росс в интервью "8 каналу" рассказал, что 24 августа 2024 года начнется новый годовой соляр для Украины, а уже до конца 2025 года Вооруженные силы нашей страны сумеют выгнать врага со всех территорий.

Он добавил, что вторая половинка этого года станет периодом перерождения, поэтому дальше должно быть все хорошо.

"После активации нового соляра 24 августа нас ожидает полное повторение ситуации, которая была сначала при рождении Украины. Практически все дома хранятся в годовом соляре, что свидетельствует о том, что этот год до 24 августа 2025 будет возрождением Украины. Очень знаменательным в этом году будет влияние Плутона в сочетании с Сатурном. Поэтому это будет полная трансформация нашей страны и личности. Плутон - это смерть и разрушение, но это еще и перерождение", - сказал Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс сказал, что россияне будут пытаться наступать на три области. Август, по его словам, будет крайне опасным. У ВСУ есть один шанс победить - только боевым путем.

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