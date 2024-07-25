Его избранница беременна.

Менее года назад стало известно о том, что шоумен Владимир Остапчук в третий раз женился. Его избранницей стала молодая журналистка Екатерина Полтавская.

Пара долго скрывала, что официально оформила свои отношения, однако всячески намекала на это. Однако после того, как все карты вскрылись, они подтвердили, что теперь являются семьей.

Сейчас же и вовсе стало известно о том, что Остапчук и Полтавская ждут ребенка. В Instagram они написали:

"Скоро будет маленький Остапчук".

Также они опубликовали ролик, на котором видно, что у Екатерины уже округлился животик.

Как отреагировали пользователи сети

"Класс, поздравляю"

"Очень нежно и чувственно рассказали об этом. Я очень рада за вас"

"Пусть беременность будет легкой, а ваш ангелочек - здоровым"

Личная жизнь Владимира Остапчука

В первом браке с Еленой Войченко у Остапчука родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван. Его развод с женой был скандальным, поэтому женщина, по словам шоумена, не давала ему длительное время видется с детьми.

Во второй раз он женился на нотариусе Кристине Горняк. Однак и брак с ней не увенчался успехом. Пара рассталась и сейчас выясняет отношения относительно раздела имущества. Горняк намекала на то, что Владимир ей изменял.

Недавно шоумен женился в третий раз на журналистке Екатерине Полтавской.

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