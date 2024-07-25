Ведущая призналась, что много лет скрывалась под маской идеальной женщины.

Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая ранее рассказала о свидании с мужем, призналась, что много лет у нее была зависимость. Звезда годами создавала себе безупречный образ, который разрушал ее изнутри.

Ефросинина всегда выглядит непревзойденно: у нее стильная одежда, сдержанный макияж и прическа, невероятная улыбка. Над своей так называемой "идеальностью" ведущая работала на протяжении всего творческого пути. Ее карьера стремительно развивалась, и она стала лицом многих программ. Лишь недавно Мария признала, что на самом деле ее безупречность - это не преимущество, а проблема.

Дело в том, что любой свой недостаток ведущая воспринимала, как поражение, и как можно скорее пыталась исправить его. Следовательно, себя настоящую, порой неидеальную, знаменитость не хотела видеть, а также не могла получать отказы от работодателей. Она призналась, что много лет была заложницей этой навязанной безупречности.

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"Я была уверена, что существую только тогда, когда востребована. Кожей помню эти страдания: если тебя не зовут на новый проект, если ты не проходишь кастинг, есть ощущение, будто тебя нет. Я тотально от этого зависела. В детстве это выплескивалось в слезах, когда я получала четверку вместо пятерки, а во взрослом возрасте - в неумении воспринимать критику", - поделилась Ефросинина в интервью для издания Vogue.

Однако сейчас, как говорит Маша, ее взгляды на жизнь и приоритеты существенно изменились. Она больше не переживает из-за неудач, а на критику в соцсетях реагирует спокойнее. Правда, иногда старые травмы все же напоминают о себе, но блогерша знает, как с ними справиться.

"Чтобы восстановиться, я должна молчать, думать и спать. Мне нужна только я сама - я очень хорошо себя изучила за последние годы", - добавила звезда.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, почему ее бросил муж.

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