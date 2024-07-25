Ведущая Соломия Витвицкая сообщила о пополнении в семье: реакция ее родных

Девушка вскоре станет тетей.

Ведущая Соломия Витвицкая приехала к своему отцу, чтобы в кругу семье отметить его 70-летие. В этот праздник она со своим братом сообщила отцу радостную новость.

Оказывается, что вскоре в семье Витвицкой будет пополнение. Ее брат Северин вместе со своей супругой Эммой ждут рождения ребенка.

"Папа еще не знал, что скоро станет дедушкой. Северин с Эммой решили именно к юбилею приберечь новости", - рассказала ведущая.

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Стоит отметить, что отец очень обрадовался этой новости. Он крепко обнял своих близких.

Кроме того, мужчину с днем рождения поздравил и возлюбленный Соломии - военный Алексей Ситайло. Он позвонил им по видеосвязи, потому что сейчас находится на фронте.

"Поздравления с фронта", - отметила Витвицкая.

Напомним, ранее стало известно, что шоумен Владимир Остапчук в третий раз станет отцом. Его супруга - 24-летняя Екатерина Полтавская - беременна. Для девушки это будет первый ребенок. А вот Остапчук уже воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана.

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