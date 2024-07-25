Хейли объяснила, почему решила поделиться радостным известием с поклонниками.

Известный канадский певец Джастин Бибер и его жена - модель Хейли - готовятся к пополнению в семье. Звездные супруги в мае объявили, что Хейли в положении, а сейчас она впервые рассказала о беременности.

Модель призналась, что более 6 месяцев она скрывала свой новый статус. По словам Хейли, ей не хотелось объяснять все подробности журналистам и поклонникам, а оставить личную жизнь для себя. Более того, животик был совсем небольшой, поэтому ей было легко молчать о беременности.

"Я, наверное, могла бы скрывать это до конца. Но мне не нравился стресс от того, что я не могла наслаждаться своей беременностью снаружи. Я чувствовала, что скрываю большую тайну, и это было неприятно. Я хотела иметь свободу выходить на улицу и жить своей жизнью", - сказала звезда в интервью для издания W Magazine.

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Также Хейли поделилась, что скучает по временам, когда она жила непубличной жизнью и ее не критиковали со всех сторон. Бибер говорит, что с тех пор, как она в отношениях с Джастином, ей постоянно поступают негативные комментарии. Как известно, знаменитости в браке уже более 6 лет.

"Люди заставляли меня чувствовать себя так плохо из-за моих отношений с первого дня. Такое впечатление, что люди не хотят верить, что мы счастливы. Раньше я пыталась вести себя так, будто мне болит все меньше и меньше. Я пыталась думать, что в определенный момент к этому привыкаешь, что это то, что будут говорить, и что люди будут такими. Но я понимаю, что на самом деле меньше больно не становится", - добавила модель.

Напомним, ранее Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с Джастином.

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