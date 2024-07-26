'Выносил на руках': известный певец рассказал о свидании с Кристиной Соловий

Однако чувств между ними не было.

Известный украинский музыкант и воин ВСУ Женя Галич рассказал, что однажды ходил на свидание с певицей Кристиной Соловий, однако оно прошло не так, как он себе это запланировал.

В интервью Эмме Антонюк он признался, что они с Соловий были в ночном клубе. Там девушке стало плохо, поэтому он на руках выносил ее из здания.

"Ну, мне кажется, что у меня было свидание с Кристиной Соловий… Было как свидание, но просто ей тогда стало плохо, и мы помогали ей преодолеть приступ колики или чего-то подобного, и на руках ее выносил из клуба", - поделился Галич.

После этого ведущая поинтересовалась у солиста группы O.Torvald, были ли у него романтические чувства по отношению к Соловий. На этот вопрос он дал четкий отрицательный ответ:

"Нет, чувств не было".

Напомним, ранее Кристина Соловий подтвердила, что состояла в отношениях с Сергеем Жаданом. По ее словам, она ушла от него, потому что полюбила другого. Сейчас артистка встречается с военным, однако имени его она пока не называет.

Также Соловий объяснила, почему не может построить крепкие отношения с мужчинами.

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