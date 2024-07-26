Мероприятие стартует 26 июля.

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая неожиданно спела на украинском, организовывает ежегодный музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале. Несмотря на свою поддержку Украины, на мероприятие артистка пригласила и известных "хороших россиян", а вместе с ними украинских звезд.

Стало известно, кто из украинских селебритиз отказался от участия в фестивале, а кто споет на одной сцене с артистами страны-агрессорки.

В лайн-ап попало немало украинских знаменитостей. Однако не все они приняли приглашение Вайкуле. Список украинцев, которые не согласились выступать в Юрмале, возглавила певица Надя Дорофеева.

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Артистку засыпали вопросами в сети, поедет ли она в Латвию создавать иллюзию "дружбы народов", на что менеджмент исполнительницы категорически отрицает ее участия в фестивале. Также сама Надежда ответила подписчикам в комментариях в Instagram.

"На сайте мероприятия артистка сейчас не представлена в лайн-апе и никаких других материалах. На момент согласования выступления команда артистки была ознакомлена с лайн-апом на 26.07, украинский день. Позже, когда увидели расширенные афиши со всеми участниками фестиваля на три дня, то поняли, что не со всеми можем быть представленными на одной сцене. Поэтому извинились перед организаторами и отказались от выступления", - пишет Telegram-канал "Музвар" со ссылкой на менеджмент артистки.

Также в лайн-апе среди заявленных гостей была Оля Полякова. Ее команда публично подчеркнула, что певицы на музыкальном событии не будет.

"Оля Полякова не будет участвовать в нынешнем фестивале Лаймы Вайкуле из-за плотного концертного графика артистки в Украине", - отмечается в заявлении, которое получил "Музвар".

Однако такую принципиальную позицию заняли не все украинские знаменитости. В частности, на одной сцене с российской группой "Би-2", Андреем Макаревичем, Максом Покровским и другими выступят Потап и Настя Каменских, а также Alekseev.

В своих соцсетях они сообщили, что будут присутствовать в Юрмале и уже даже отправились в путь.

К слову, сейчас Потап отсиживается за границей и строит свою карьеру в Европе. Он молчит о войне в Украине, а последний раз приезжал на родину еще в октябре прошлого года.

Каменских хотя и чаще бывает в родном Киеве, но в основном также живет за пределами Украины. Она продолжает покорять латиноамериканский музыкальный рынок.

Напомним, ранее стало известно, что Потап за рубежом работает с россиянами.

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