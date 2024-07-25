Какой церковный праздник отмечают 26 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

26 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Ермолая и других, а также преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского. В народе день получил название Ермолаев. О традициях и приметах 26 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

26 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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26 июля по новому церковному календарю (8 августа по старому) - день памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, которые пострадали за веру в IV веке.

Ермолай родился в III веке в Никомидии. Он принял крещение и со временем стал пресвитером и проповедником. В те времена шли гонения на христиан, поэтому Ермолай, а также его сподвижники Ермипп и Ермократ вынуждены были скрываться. Но Ермолай не оставлял своего дела: продолжая проповедовать христианство, он все больше людей обращал в веру. Был среди них известный целитель и великомученик Пантелеймон - по преданию, лечить его научил Ермолай.

Когда Пантелеймона арестовали, он сообщил имя наставника Ермолая и то, где тот скрывается. Ермолая и его сподвижников арестовали и вскоре казнили.

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26 июля по новому стилю вспоминают также преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.

Моисей Угрин жил в X-XI веках. По происхождению он был венгром. С двумя своими братьями, Ефремом и Георгием, Моисей пошел на службу к благоверному киевскому князю Борису. Когда же Борис был убит по приказу его брата Святополка, то вместе с ним погиб и Георгий. Моисей бежал в Киев, к сестре Бориса, Предславе.

В скором времени Киев захватил польский король Болеслав, и Моисей попал в плен в Польшу. Известно, что он был очень статен и красив собой - его приметила богатая вдова и выкупила, чтобы сделать своим мужем. Но Моисей давно решил посвятить жизнь Богу и стать монахом. Несмотря на все соблазны, он отказал женщине и тайно принял монашеский постриг от афонского монаха, проезжавшего в тех краях. Вдова в гневе приказала избить Моисея, но в это же время в Польше поднялся мятеж, и монаху удалось бежать в Киев. Там он поступил в Печерский монастырь, где и жил до самой смерти. Мощи святого покоятся в пещерах Киево-Печерской лавры.

Церковный праздник 26 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - православные отмечают Собор архангела Гавриила.

О чем говорят приметы на 26 июля

По приметам дня судят о погоде в скором времени и осенью:

мухи кусаются - будет дождь;

закат багряного цвета - начнет сезон дождей;

листья на липе уже пожелтели - к ранней осени;

кукушку слышно - осень будет теплая и поздняя.

В народе 26 июля - праздник Ермолаев или Марьев день. Прозвали его так потому, что с этого дня на травы ложатся особенные осенние туманы - марева, которые в народе наделяют целебной силой. Поэтому на Ермолая после утренней росы собирают лекарственные растения.

Что сегодня нельзя делать 26 июля

26 июля, как и в другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, злобы и ссор, зависти, жадности, мести, отчаяния, клеветы и сплетен.

По народным поверьям в этот день женщинам нельзя выполнять никакую тяжелую работу, особенно работать в поле и огороде, а также шить, вязать и вышивать, иначе можно потерять семейное счастье. Не следует также одалживать какой-либо инструмент - считается, что вместе с ним отдаешь из дома благополучие.

Что можно делать 26 июля

В молитвах к святому Ермолаю просят исцеления от различных болезней, укрепить веру и дать силы на преодоление трудных жизненных ситуаций. У святого Моисея Угрина просят помощи в борьбе с искушениями.

Как и накануне, в этот день уже копают картошку. Также на Ермолая принято собирать лекарственные травы и яблоки - их не полагается есть до Яблочного Спаса, но можно делать заготовки на зиму. Считается, что если в этот день сорвать несколько колосков ржи и заткнуть их за пояс, то можно избавиться от боли в спине. По одной из примет тому, чье имя начинается на букву Е, в Ермолаев день обязательно должно повезти.

26 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Игнат, Сергей, Федор, Прасковья.

По старому стилю именины празднуют Антон, Степан, Юлиан.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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