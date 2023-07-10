Гарри Стайлза напугал фанат.

Английский певец Гарри Стайлз стал жертвой фаната прямо во время концерта в Вене. Поклонник швырнул на сцену неизвестный предмет, в результате чего концерт пришлось прервать на некоторое время.

Артист сильно испугался, поэтому закричал прямо в микрофон. Затем он закрыл глаза руками и покинул сцену. Однако вскоре певец вернулся, чтобы продолжить свое выступление.

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Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда фанаты швыряют на сцену какие-то предметы. Недавно подобная ситуация произошла с певицей Bebe Rexha. От боли исполнительница сразу упала на колени и схватилась руками за голову. В результате ей пришлось накладывать швы.

А во время концерта Пинк фанат и вовсе бросил в нее пакет с прахом своей матери. Артистка растерялась, когда поняла, что произошло.

"Мне даже сложно описать свои чувства в этот момент", - сказала Пинк, когда взяла в руки мешочек.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский режиссер Сенцов получил контузию на фронте.

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