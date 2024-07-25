Герой Украины спел щемящую песню для сына в проекте 'Фронтовая студия' (видео)

Его исполнение довело до слез.

В июне военная организация "Культурный Десант" запустила проект "Фронтовая студия" - записанные военнослужащими песни неподалеку от линии фронта. В новом выпуске участником стал Герой Украины, военный хирург, полковник Эдуард "Маэстро" Хорошун.

Новый выпуск "Песня для сына" посвящен связи отцов и детей во время войны, в частности - отца и сына.

"Песня для сына" - это наставление моему сыну Николаю от отца, завещание о том, каким быть в жизни, как относиться к будущему и к вызовам, - говорит о своей песне военный, - Дети не такие, как мы. Мой сын - совсем другой человек, чем я. Он добрый, наивный. Душа, которая еще не затронута ничем. Он не умеет обманывать", - рассказал Эдуард Хорошун.

По словам Хорошуна, он служит уже более 30 лет. До 2014 года военный был начальником клиники неотложной хирургии и повреждений Военно-медицинского клинического центра Крымского региона. Весной 2014-го, после аннексии полуострова Россией, не изменил присяге и вышел на материковую Украину. В начале лета 2014 на Днепропетровщине налаживал эвакуацию и оказание помощи раненым, был главным хирургом 61-го мобильного госпиталя вблизи Иловайска.

С началом полномасштабного вторжения под постоянными обстрелами и бомбежками, в условиях частичного окружения Харькова он обеспечивал четкую и слаженную работу Военно-медицинского клинического центра Северного региона, который в первые дни принял около 150 военнослужащих и 80 гражданских, в том числе и 12 детей.

С Николаем Сергой, руководителем "Культурного Десанта" Эдуард Хорошун познакомился случайно в офисе одного из производителей сувенирных марок.

"Там стояла гитара, Эдуард Николаевич ее взял, заиграл, и у меня челюсть отвисла", - рассказал Николай.

Выпуск "Фронтовой студии" записывали в Харькове, в музыкальном бусе, который припарковали непосредственно во дворе медцентра.

Также в песне звучит детский хор - Образцовый театр народной песни "Златница" Покровской музыкальной школы им. Во время съемки "Фронтовой студии" в городе прогремели 4 взрыва, но несмотря на постоянные обстрелы хор продолжает свою работу.

Партию пианино в "Песня для сына" исполняет Роман Некрасов, офицер 61 Отдельной Механизированной Степной бригады, который с 2024 года присоединился к "Культурному Десанту".

"Культурный Десант" - это военная организация, занимающаяся морально-психологическим обеспечением и просветительской работой в армии.

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