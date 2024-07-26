Ведущая рассказала, как отреагировала на мобилизацию любимого.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая ранее рассказала о своей зависимости, призналась, что в начале полномасштабного вторжения ее муж вручил ей завещание. Блогерша поделилась, какие эмоции испытывала в тот момент.

Как известно, избранник звезды - военный Тимур Хромаев - пошел служить после 24 февраля 2022 года. Почти сразу после решения о мобилизации защитник составил завещание. По словам Марии, любимый вручил ей документ перед поездкой на фронт.

Знаменитость была растерянной и даже возмущенной, но потом поняла, что таким образом Тимур заботится о ней и детях.

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"Сначала я хотела его порвать, а потом подумала: веду себя как идиотка. А он - мудрый человек, который позаботился о своих детях", - рассказала ведущая в интервью для Vogue.

Ефросинина также рассказала о своей реакции на мобилизацию Хромаева. Она говорит, что у нее были смешанные чувства, ведь очень переживала за любимого.

"Общество видит в решении мужа идти на фронт героизм. Это так - мой муж герой для меня навсегда. Но если откровенно, то во мне был какой-то дикий коктейль из чувств - гордость, паника, страх, обида, - ведь он принял это решение самостоятельно", - указала Маша.

К слову, Тимур служит командиром роты в 112 бригаде киевской территориальной обороны, которая специализируется на радиоэлектронной борьбе. Но он ездит в командировки по всей стране, поэтому редко бывает в родном Киеве.

Ефросинина и Хромаев в браке с 2003 года. У них двое детей: 20-летняя Нана, которая учится за границей, и 9-летний сын Александр.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала редкое фото с мужем и рассказала о свидании с ним.

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